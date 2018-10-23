ضبط شخص يبتز النساء على الفيسبوك بنشر صورهن
تلقت مباحث الإنترنت بلاغاَ من ربه منزل يفيد ، قيام شخص بابتزازها على الفيسبوك مقابل النقود.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مع الأجهزة الأمنية ، وتم ضبط المتهم ، وأفادت التحريات ، تأسيسه صفحات على الفيسبوك ، منتحلاَ شخصية ظابط شرطة ، و ابتزازه للسيدات بعدم نشر صور لهن مقابل مبلغ مالي ، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه ، وتم تحرير محضر بالواقعة.
كان زمان[ عدد التعليقات: 3190 ] نشر منذ 59 دقيقة
الغبية غبية ..!!
مؤدب[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 55 دقيقة
……..متحرشين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56638 ] نشر منذ 40 دقيقة
يستاهل مايجيه ، بس الشيطانه لازم تكون معاه ,,