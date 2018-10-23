بالصور.. ” الأخضر ” يتغلب على الصين بهدف نظيف في كأس آسيا للشباب

ماجد محمد(صدى):

تمكن المنتخب الوطني للشباب تحت 19 عامًا، اليوم الثلاثاء، من الفوز على منتخب الصين بهدف نظيف ضمن لقاءات كأس آسيا للشباب.

وأحرز هدف الأخضر اللاعب الشاب عبدالمحسن القحطاني، في الدقيقة 81 من عمر المباراة ليقتنص فوزًا ثمينًا للمنتخب الوطني الذي سيواجه طاجيكستان يوم الجمعة المقبل.

ومن الجدير بالذكر، أنه تمكن المنتخب الوطني للشباب، السبت الماضي، من الفوز على المنتخب الماليزي بهدفين مقابل هدف؛ ضمن مواجهات كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة.