سر ساعة رونالدو وثمنها الحقيقي

ماجد محمد(صدى):

بمجرد إنطلاق المؤتمر الصحفي المنعقد قبيل مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس، برسم دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، إستحوذت تصريحات التجم البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” على اهتمام وسائل الإعلام البريطانية حول مستقبله مع الساحرة المستديرة وتهمة إغتصاب الفتاة الأمريكية.

وبينما يهتم الجمهور والإعلام أثار مظهره وخاصة ساعته الفاخرة اهتمام وسائل إعلام مختلفة حيث علق موقع صحيفة ” ديلي ميل ” أن “رونالدو طارتدى ساعة فاخرة يبلغ سعرها 1.85 مليون جنيه استرليني ومرصعة بالزمرد والماس الأبيض اللامع.