” الاستثمارات العامة ” يوقع اتفاقية بقيمة 3.6 مليار دولار

علي القحطاني (صدى):

أعلن صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية اتفاقية بقيمة 3.6 مليار دولار مع التحالف الإسباني ائتلاف الشعلة ،وذلك لبدء المرحلة الثانية من مشروع قطاع الحرمين.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعهدات التزم بها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية الرئيسي للمملكة، بموجب تطوير الصناعة الوطنية و الخدمات اللوجستية .

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية ” سار ” ، وقعت مع شركة أمريكية اتفاقية بقيمة 267 مليون دولار؛ لإنشاء مصنع عربات شحن في المملكة.