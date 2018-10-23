تويوتا هايلكس تحصل على نسخة خاصة عصرية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

قررت تويوتا الاحتفال بمرور 50 عاماً على هايلكس بإطلاق نسخ خاصة لها أحدثها هي هايلكس المنيعة 50.

صنعت تويوتا البيك أب الجديدة بالتعاون مع الشركة الآيسلندية Arctic Trucks والمعروفة بإبداعها بسيارات الطرق الوعرة.

هايلكس محدودة الإصدار تتميز بتعليق هوائي للأداء، زيادة ارتفاعها عن الأرض 40 ملم بالأمام و20 ملم بالخلف، ألواح حماية إضافية تضمن مناعة الهيكلة أمام الصخور، جنوط 16×7.5 بالأسود اللامع بإطارات للطرق الوعرة.

المميزات الأخرى الخاصة يتضمنها رفارف أمامية وخلفية عريضة، 4 مصابيح علوية LED عالية الإضاءة، خطوط قوية تنساب على الجسد، شارة Invincible 50 للدلالة على كونها نسخة خاصة.

ميكانيكياً، لا تحمل تويوتا هايلكس المنيعة 50 أية تغييرات، ما يعني أنها تستمد طاقتها عبر محرك ديزل 2.4 لتر 4 سلندر قوة 148 حصان متصل بجير أوتوماتيكي 6 سرعات.

ستأتي قياسياً بحزمة تويوتا للسلامة المتضمنة تنبيه ما قبل التصادم، تنبيه مغادرة المسار، التعرف على إشارات المرور، مثبت سرعة، مصابيح أمامية تستشعر الليل والنهار، نظام معلومات ترفيهي، مكيف أوتوماتيكي وتشغيل ذكي.

هذا وستصنع تويوتا 50 نسخة من هايلكس المنيعة 50، على أن تتيح الحجز عليها في المملكة المتحدة ابتداءً من 1 نوفمبر دون الكشف عن سعرها.