بوتين يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي قضايا الأمن الاستراتيجي

موسكو(صدى):

أعلن المتحدث الصحفي الرسمي باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون خلال لقائهما اليوم، العلاقات الثنائية والأزمة السورية والنزاعات الإقليمية والأمن الاستراتيجي.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم ” إن العلاقات الثنائية والنزاعات الإقليمية والتسوية السورية ومسائل الأمن الاستراتيجي ستكون على طاولة المحادثات بين بوتين وبولتون ” .

وكان بولتون قد التقى أمس مع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، حيث ناقشا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سوريا وأوكرانيا وأفغانستان ومعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، كما التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير الدفاع الروسي سيرجي