8 ملفات على طاولة النقاشات بين سجون مكة وجامعة الملك عبدالعزيز

حسين العلي (صدى):

قام مدير سجون منطقة مكة المكرمة العميد ماجد بن بندر الدويش ووفد مرافق له بزيارة لمعالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ،وتم خلال الزيارة عقد اجتماعاً بحضور عدد من مسؤولي الجهتين لبحث سبل التعاون لخدمة النزلاء والعاملين بسجون المنطقة.

وجرى مناقشة ثمانية ملفات خلال الاجتماع، تضمنت الإنتظام داخل القاعات الدراسية للنزلاء بالسجون في عدة تخصصات، التعليم عن بعد، زيادة عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة من النزلاء، فتح المجال لنزلاء سجون العاصمة المقدسة والطائف والقنفذة وبقية سجون منطقة مكة للإلتحاق بالجامعة، تعاون عمادة خدمة المجتمع وغيرها من العمادات المعنية لتقديم دورات تدريبية متنوعة لتطوير مهارات العاملين والنزلاء على حدٍ سواء، المساهمة في تقديم الدراسات والاستشارات في مجال تطوير الرعاية والتدريب داخل السجون، المساهمة في دراسة بعض الظواهر داخل سجون المنطقة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتعاون الكليات الصحية في تقديم خدماتهم العلاجية والتوعوية للنزلاء.

وأبدى معالي مدير الجامعة استعداد الجامعة لتقديم كافة خدماتها وفق الإمكانات المتاحة ، وتم الإتفاق على تشكيل لجنه من الطرفين يتم من خلالها تحديد اوجه التعاون بين سجون المنطقة وجامعة الملك عبدالعزيز .

كما اعرب العميد الدويش عن عظيم شكره وإمتنانه لمعالي مدير الجامعه على استعداده للتعاون مع سجون المنطقة مثمناً ماتقدمه الجامعة ومنسوبيها من خدمات للنزلاء تساعدهم في مواصلة تعليمهم ليعودو الى المجتمع افراد صالحين مؤهلين ومزودين بمهارات تمكنهم من الدخول في سوق العمل .

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسة من الاجتماعات والاتفاقيات التي تعقدها سجون المنطقة، إيماناً بالدور الملقى على عاتقها لإصلاح النزلاء ومساعدتهم على تأهيلهم من كافة الجوانب، وذلك انطلاقاً من رسالة المديرية العامة للسجون وتماشياً مع رؤية 2030 .