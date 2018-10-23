تناولي هذه الأطعمة للحصول على معدة مسطحة

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يسعى الكثير من الأشخاص للحصول على معدة مسطحة؛ لذا يلجأون لـ ” حمية ” منحفة؛ وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الأطعمة التي يجب تناولها للحصول على معدة مسطحة.

يجب تناول الأطعمة الغنية بالماء؛ لأنها توفر الإحساس بالشبع وتخفف الالتهاب واحتباس الماء في الجسم، بالإضافة لضرورة تناول مشتقات الحليب الغنية بـ ” البروتين ” والتي توفر الإحساس بالشبع لوقت أطول.

وتشمل الأغذية أيضًا التركيز على الفلفل الأسود؛ الذي يحفز ” الهضم ” ويقضي على الانتفاخ، وتناول اللحم الهبر غير المصنّع للحصول على البروتين اللازم.

وعن المشربات، يجب تناول الأعشاب الشافية مثل ” النعناع ” ؛ لأنها تلطف الجهاز الهضمي وتساعد على تسطيح البطن.