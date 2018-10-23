” مغازلة ” تنتهي بجريمة قتل

القاهرة(صدى):

اكتشف رجل مصري تفاصيل واقعة قتل شقيقه بعد عام من وقوعها، والتي بدأت بمغازلة وخيانة الصديق لزميله في العمل وإيقاع المتهم لزوجة المجني عليه في الحرام.

وبالتطرق للتفاصيل، أُعجب القاتل بزوجة صديقه وعرض عليها ممارسة الحرام معًا ولكنها رفضت فى البداية، فخطط لقتل زوجها وبعدما نفذ الجريمة بعلمها، تمنعت عنه في البداية حتى دخلت معه في علاقة غير شرعية.

واكتشف شقيق المجني عليه القصة خلال جلسة مزاج متواجد فيها المتهم، وبعدما تناول الأخير المخدرات والكحوليات، تغيب عن الوعى اعترف له بأنه قام بقتل زميله بمساعدة زوجته.

حيث قام المتهم والزوجة بوضع حبوب منومة للمجني عليه وخنقوه بـ ” إيشارب ” حرير، وخُدع الأطباء وظنوا أن الوفاة طبيعية؛ بسبب السكتة القلبية وتوقف فى عضلة القلب.

وقام شقيق المجني عليه بتسجيل الاعترافات مرة أخرى على الهاتف المحمول؛ وأعادت النيابة العامة فتح التحقيق وأمرت بضبط المتهمين و حبسهما 4 أيام إحتياطيًا على ذمة الواقعة، ووجهت لهم تهمة القتل واعترفوا بجريمتهم.