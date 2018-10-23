العتيبي يدشن ملتقى الحد من التنمر بثانوية ابن النفيس بالخرج

فيصل العنزي(صدى):

دشن مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد العتيبي صباح اليوم ملتقى الحد من التنمر الاول والذي نفذته ثانوية ابن النفيس ممثلة في قسم الإرشاد الطلابي بالتعاون مع وحدة الشراكة المدرسية مع الاسرة والمجتمع بتعليم الخرج.

والذي يهدف الى توعية المجتمع من طلاب وطالبات واولياء امور من خطر هذا السلوك بكافة اشكاله وأنواعه وأثره السلبي اجتماعيا ونفسيا على الأفراد المتنمر عليهم .

وقد بدأ الملتقى بآيات من القران الكريم ألقى بعدها قائد المدرسة الاستاذ عقيل العنزي كلمة المدرسة ثم شاهد الجميع فيلم قصير عن التنمر عقب ذلك عرض مرئي واختتم بمسرحية من اداء طلاب المدرسة وجولة في المعرض المصاحب .

وجاء تدشين الملتقى اليوم كبداية لإنطلاقة مشروع التوعية بمخاطر التنمر والذي قال عنه المرشد الطلابي بالمدرسة محمد الهزاني انه تضمن خطة تمثلت في التوعية عبر وسائل الاعلام التقليدي والحديث ومن خلال خطب الجمعة بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة كما سيقام ندوه سيحاضر فيها طبيب من مستشفى الصحة النفسية بالخرج بالإضافة الى مختصين في مجال التنمر وقانوني لإيضاح عقوبة المتنمرين.

تجدر الإشارة الى أن ملتقى الحد من التنمر الأول ينفذ لأول مره في مدارس المحافظة.