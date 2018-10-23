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بالصور.. مصادرة 163 مادة تبغ خلال جولات بالرس وبريدة

بالصور.. مصادرة 163 مادة تبغ خلال جولات بالرس وبريدة
سالم المطيري(صدى):

كشف اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ عن مصادرة 163 مادة من ” التبغ ” ومشتقاته ، خلال جولات ميدانية أمس بمنطقة القصيم ، بمشاركة عدة جهات حكومية بالمنطقة.

وكانت الجولة الميدانية قد بدأت في الفترة المسائية لإستهدفت متاجر بيع التبغ بمدينة بريدة ومحافظة الرس، وأسفرت عن مصادرة خمسة كيلو جرامات معسل ” بيع بالوزن ” ، ونصف كيلو جرام  ” جراك ” ” بيع بالوزن ” ، و107 ” تمباك ” بوزن 20 جم .

كما تم ضبط 40 تمباك بوزن 50 جم ” مخالفة لأنظمة البيع ” ، وست علب مثبت تبغ ” مخالفة لأنظمة البيع ” ، وخمسة مدواخ ” مخالفة لأنظمة البيع ” ، إضافة إلى توقيع تعهدات خطية على عدد من منافذ بيع التبغ .

 

 


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