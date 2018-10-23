” الهلال الأحمر ” تنظم ورشة عمل لمناقشة خطة الحج لعام 1440هـ بالمدينة

سعيد العجل(صدى):

بحضور معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، وبحضور رؤساء اللجان انطلقت صباح يوم الأحد الماضي ورشة عمل “موسم الحج لعام 1440هـ ” بالمدينة المنورة، وذلك لدراسة المعوقات التي واجهت الهيئة خلال موسم الحج للعام الماضي ووضع الحلول للموسم القادم، وتستمر الورشة خلال يومي 21-22 أكتوبر 2018م.

وبدأت الورشة بكلمة افتتاحية لمعالي رئيس هيئة الهلال الأحمر أكد خلالها على ضرورة بحث ودراسة كافة المعوقات التي واجهت جميع اللجان والفرق الإسعافية خلال موسم الحج للعام الماضي، ووضع الحلول اللازمة لتلافي هذه المعوقات خلال الموسم الجديد، وتطوير الخطط الإسعافية وفقا للمستجدات والتحديات الجديدة لتطوير العمل الإسعافي.

وأشار معاليه إلى أهمية البناء على الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال السنوات الماضية بما يتوافق مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين- رعاها الله- والتي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات الإسعافية والحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتضمنت الورشة في اليوم الأول عرض تقديمي للإدارة العامة للحج والعمرة عن العمل الإسعافي خلال الموسم الماضي وأبرز التحديات والمعوقات التي تم رصدها، كما تم عقد جلسات نقاش لبحث المحاور الإدارية والفنية، وجلسات نقاش أخرى بمشاركة فريق العمل بالحج.

وتعقد الورشة في اليوم الثاني دورة تدريبية عن الجودة والنوعية يقدمها مجلس الجودة للتدريب، كما سيقدم فرع الهيئة بالمدينة المنورة عرضا عن العمل الإسعافي، ومناقشة العمل التطوعي في المنطقة. كما تم استعراض عدة عروض من اللجان المشاركة بالحج.