” أرامكو ” : لا يوجد قلق بشأن زيادة تكاليف التمويل بصفقة سابك

عادل الحربي (صدى):

صرح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة ” أرامكو ” اليوم الثلاثاء، بأن المصرفيين لم يبدوا أي بواعث قلق بشأن زيادة تكاليف التمويل السعودية في الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك قبيل الاستحواذ المحتمل للشركة على حصة في منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك ” .

وقال ” الناصر ” على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: ” أرامكو في وضع جيد ماليًا، وستستغرق 3 أشهر؛ للوصول إلى طاقة إنتاج النفط القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًا، إذا اقتضت الحاجة ” .