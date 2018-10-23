بالصور.. وعد تصل القاهرة وتسجل أغنيتين جديدتين بالعامية المصرية

أماني الغامدي(صدى):

بعد غياب عن الجمهور المصري عادت الفنانة السعودية وعد إلى القاهرة تمهيداً لإحياء حفلين ليلة رأس السنة ، بالإضافة إلى إستضافتها في برنامج ” كل يوم ” مع الإعلامي وائل الابراشي في حلقة غداً الأربعاء .

ومن المقررأن تسجل وعد أغنية ” كاس العذاب ” وهي باللهجة المصرية الأولى من كلمات فضل الرواي وألحان شادي البنان، وتوزيع أسامة عبد الهادي.

بالإضافة إلى أغنية ” أول كلامي ” وهي أيضاً بالعامية المصرية ومن كلمات أحمد سامي، ألحان أحمد راجح وتوزيع أسامة عبد الهادي، فيما سيتم انتاج الأغنيتين عبر شركة أمازون التي يمتلكها ياسر الحريري وميمي الشناوي.