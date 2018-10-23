5 لاعبيين من المنتظر تألقهم بكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

نواف السالم(صدى):

تقترب المواجهة المرتقبة، والتي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم خاصة ، بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض على ملعب كامب نو يوم الأحد المقبل.

ويشارك المباراة العديد من الوجوه الجديدة من الفريقين بجانب كبار اللاعبين الأساسين، و نقدم لكم أفضل 5 لاعبيين من المرتقب أن يتألقو داخل مباراة الكلاسيكو

ماريانو دياز

لاعب ريال مدريد وقد ساهم فى تسجيل هدف تعادل مع الكلاسيكو في ديسمبر 2016.

داني سيبايوس

وتعتبر أول مباراه بخوضها أمام برشلونة.

ناتشو هيرنانديز

لم شارك سوى في 3 مباريات كلاسيكو ، ومن المحتمل أن تكون المشاركة الرابعة أمام برشلونة الأحد المقبل.

كليمنت لينغليت

وتعتبر أول مباراة أمام ريال مدريد ويتميز كمدافع بلياقته البدنية العالية.

أرثر ميلو

لاعب برشلونة الذي يحظى بمتابعة من أنحاء العالم.