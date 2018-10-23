الكرملين الروسي: الأسرة المالكة في السعودية لا علاقة لها بحادثة خاشقجي

موسكو(صدى):

علّق الكرملين الروسي، اليوم الثلاثاء، على واقعة وفاة المواطن الصحفي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدًا أنه تم إبلاغه رسميًا بأن الأسرة المالكة في السعودية لا علاقة لها بحادثة خاشقجي.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد أعلن أمس الاثنين، أن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية مستمرة.

وأشار ” بوغدانوف ” إلى أنه: ” قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نهاية شهر نوفمبر، في إطار قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس. “