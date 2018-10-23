رئيس الوزراء الباكستاني يتطلع لإنشاء شراكة استثمارية مع المملكة

نايف السالم(صدى):

يتطلع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لتكوين شراكة استثمارية قوية مع السعودية و بناء مصفاه نفط في باكستان ،و ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، من 23 إلى 25 أكتوبر.

يذكر أن المؤتمر يشارك فيه الآلاف من مختلف دول العالم في إطار جدول أعمال غني، يتضمن أكثر من 40 جلسة، ونقاشات مفتوحة، وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية، والاستثمار في التحول، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية بين الدول و بعضها.