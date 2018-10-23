احذروا.. مرض نادر يظهر في الخريف يصيب الأطفال بالشلل

واشنطن(صدى):

حذّرت المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها ” CDC ” من مرض نادر خطير، ينتشر في فصل الخريف بصورة خاصة، ويصيب الأطفال بالشلل.

وأضافت في بيان لها أن المرض المعروف علميًا باسم الشلل الرخو الحادّ ” IFM “، بلغ ذروة انتشاره في الخريف الحالي، رغم أنه ما زال شديد الندرة.

وسجّلت المراكز الأمريكية ” CDC ” بضع عشرات من الحالات منه في أغسطس وسبتمبر، بحسب ما جاء في تقرير

وسبق أن بلغ هذا المرض الذي يشبه شلل الأطفال، ويصيب صغار السنّ خصوصًا، انتشارًا مماثلاً في العام 2014 و2016 في الخريف أيضا، والعام الماضي، أودى المرض بحياة طفل وأصاب آخرين بشلل في اليدين أو الرجلين، فيما شفي غيرهم تمامًا.