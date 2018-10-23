” الخدمة المدنية ” تدعو 3 من المتقدمين على الوظائف لمطابقة بياناتهم النهائية

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (3) من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال) والمعلنة في 17-1 – 1440 هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، كبدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم, في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع ومكاتب الوزارة وذلك ليوم الاربعاء الموافق 15-2 – 1440 هـ، ولمدة يوم واحد فقط، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على برنامج جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأكدت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب وثائق الهوية الوطنية, وأصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج, والحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.