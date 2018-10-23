” الفالح ” : 70% من مرافق الكهرباء والماء ستتحول إلى الغاز

عادل الحربي (صدى):

أوضح وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، أن الطاقة كان فيها استثمار مفرط بداية هذا العقد وهذا سبب إنشاء ” أوبك ” ، مشيرًا إلى أن المملكة مستمرة في تطوير مشاريعها الاستثمارية.

وقال ” الفالح ” أن 70% من مرافق الكهرباء والماء ستتحول إلى الغاز خلال الفترة القادمة، مبينًا أن المملكة من الدول الكبيرة المنتجة للغاز.

وأضاف: ” نحن ننظر إلى الأسواق العالمية، وسنرى إذا كنّا سنستمر في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 2 مليون برميل، وإنتاج النفط قد يصل إلى 120 مليون برميل يوميا خلال 3 عقود ” .

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