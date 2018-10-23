الذهب يرتفع مع تراجع الأسهم الآسيوية

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الأسهم الآسيوية لتتدعم جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف المتعلقة بالتوترات السياسية بين السعودية والقوى الغربية وعدم التيقن بشأن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي ومتاعب الميزانية الإيطالية.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.8% إلى 1231.40 دولار للأونصة، وفي 15 أكتوبر لامس المعدن أعلى مستوى منذ 26 يوليو تموز عند 1233.26 دولار.وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة لتسجل 1234.50 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1134.70 دولار بعد تسجيل أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 1135.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد المعدن نحو أربعة بالمئة الاثنين مع تخوف المستثمرين من أثر أي عقوبات جديدة على روسيا، المنتج الرئيسي للمعدن، حسبما ذكر محللو ايه.ان.زد في مذكرة بحثية.

وقالوا “خطط الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة أسلحة نووية مع روسيا قد تؤثر في نهاية المطاف على مبيعات البلاديوم في وقت تعاني السوق فيه من شح شديد في المعروض.”

وزادت الفضة 0.5 بالمئة إلى 14.68 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة مسجلا 825.60 دولار للأونصة.