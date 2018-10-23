تعليم مكة يهنىء الثانوية الرابعة والعشرين لحصادها أوسمة شرف جلوب البيئي

محمد السعران(صدى):

حصدت الثانوية الرابعة والعشرين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أوسمة الشرف في الربع الرابع لعام ٢.١٨ / م في بروتوكولات الماء والارض كنظام التابع لبرنامج جلوب البيئي العالمي المدعوم من وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا” ، والذي نفذته طالبات برنامج جلوب البيئي بالمدرسة وبمتابعة معلمة جلوب البيئي أمينة الأحمدي وبقيادة قائدة المدرسة إحسان بازومح ومنسقة برنامج جلوب البيئي ميساء شافعي عارف تحت إشراف مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي .

وبدوره هنأ تعليم مكة بقيادة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة فريق العمل في البرنامج من طالبات ومعلمات وقائدة المدرسة ومنسقة البرنامج واللاتي كان لهن دور كبير في الوصول إلى هذه النتائج المشرفة الجدير بالفخر والاعتزاز ، و الشكر والتقدير أيضاً لمنسوبات إدارة نشاط الطالبات بتعليم مكة على دعمهن الفاعل ومتابعتهن الحثيثة .

جدير بالذكر أن مثل هذه البرامج أسهمت في صقل شخصية الطالبات والمعلمات وأكسبتهن مهارات متنوعة وقدرات عالية .