” البيئة ” ترفع الحظر عن استيراد الأبقار والأغنام الحية من أوكرانيا

محمد السعران(صدى):

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر المؤقت الذي فرضته سابقاً على استيراد الحيوانات الحية من الفصيلة البقرية والأغنام (الضأن والماعز) لغرض الذبح والتربية من جمهورية أوكرانيا.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي أن رفع الحظر جاء بناء على تقرير الفريق الفني السعودي الذي زار أوكرانيا وأوصى برفع الحظر بما يتناسب مع الشروط الخاصة بالمملكة، وشروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).