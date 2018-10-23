خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من الرئيس المصري

الرياض(صدى):

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال استقبال الملك المفدى له في مكتبه بالديوان الملكي اليوم.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما أبدى الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي زغلول.