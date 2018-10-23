خبراء يكشفون 9 فوائد للقراءة لطفلك في عمر مبكر

أماني الغامدي(صدى):

كشف عدد من الخبراء في تربية الاطفال ، عن الأسباب التي تدفع الأم والاب للقراءة لأطفالهما بعمر مبكر ، قبل أن يكونوا قادرين على القراءة بأنفسهم ، مشيرين إلى أن القراءة واحدة من أهم الأنشطة التي يجب تشجيع الاطفال على القيام بها .

ومن هذه الفوائد الخاصة بالقراءة للطفل في عمر مبكر :

1- تطويرالمهارات اللغوية

قبل أن يتمكن أطفالك من القراءة بأنفسهم، من المهم تعزيز حب الكتب لديهم في سن مبكرة، فالقراءة بصوت مرتفع طريقة رائعة لتعزيز مهارات التواصل اللفظي بين الوالد والطفل. كما أن القراءة تحسن مفردات طفلك وتعرضهم لأنواع مختلفة من بناء الجمل، وأنماط الكتابة، وطرق التعبير عن أنفسهم.

2- تشجيع التعطش للمعرفة

عند قراءة الكتب، سيتم عرض أطفالك على مجموعة واسعة من المواضيع والثقافات والأفكار، وسوف يدركون مدى المعرفة التي يمكن اكتشافها، والتعمق في الموضوعات التي تهمهم أكثر من غيرها.

3- زيادة التعاطف

الأطفال لديهم فهم ضيق للغاية للعالم من حولهم، ويرجع ذلك إلى العدد المحدود من التجارب التي يواجهوها، بناءاً على الظروف المحيطة، وقراءة الكتب ستساعدهم على التقدير والتعاطف مع الأشخاص الذين لديهم القليل من القواسم المشتركة معهم.

4- أفضل أشكال الترفيه

بدلاً من قضاء ساعات أمام شاشات الكمبيوتر والهواتف، شجّع أطفالك على النظر إلى الكتب كمصدر أساسي للترفيه. وتشير الدراسات إلى أن الأسر التي يتم فيها التأكيد فيها على القراءة، من المرجح أن يقرأ الأطفال بشكل مستقل ويطوروا شغفهم بالكتب على المدى الطويل.

5- إنشاء روابط قوية مع الأطفال

هناك طرق متعددة تؤدي بها القراءة إلى إنشاء روابط بين الوالد والطفل، بدءاً من مرحلة الطفولة، وتشجع القراءة بصوت مرتفع على التقارب بينهما. استخدم القراءة كفرصة للمشاركة والتفاعل مع طفلك، وسؤالهم عن أفكارهم حول الموضوعات التي يتناولها الكتاب أو ربط القصة بالحياة اليومية.

6- تمرين الدماغ

تتطلب القراءة قوة دماغية أكثر من مشاهدة التلفزيون، فعندما يقرأ أطفالنا الكتب، يستخدمون الجزء من الدماغ الذي يتعامل مع التكاملات متعددة الحواس، لتحقيق التواصل بين الكلمات والتفكير البصري، كما تحفز القراءة التفكير النقدي، وتساعد الأطفال على إقامة روابط بين الكتاب والحياة الحقيقية وتشكيل آراء حول القصة.

7- تحسين التركيز

تتطلب قراءة كتاب بعضاً من التركيز، وهي من المهارات الأساسية التي يجب العمل عليها حتى بالنسبة للأطفال في بداية حياتهم، وتساعد القراءة على تطوير هذه المهارة بشكل مستمر.

8- التحضير للمدرسة

تشيرالعديد من الدراسات إلى أن قراءة الكتب للأطفال في سن مبكرة لها تأثير دائم على نجاحهم في المدرسة، وغالباً ما يرتبط ذلك مباشرة بالنجاح في العمل. لكن الفوائد لا تقتصر على النجاح الأكاديمي، فالقراءة هي تجربة تعليمية طويلة المدى تعزز النمو، وتجعل أطفالك أشخاصاً أكثر فاعلية بشكل عام في شتى المجالات.

9- تعزيز الإبداع والخيال

عند قراءة قصة، يخلق أطفالنا صورة في أذهانهم حولها، وذلك باستخدام ملكات الإبداع والخيال. ويرى كل شخص صورة مختلفة في ذهنه، وقد تتغير في كل مرة تتم فيها قراءة نفس الكتاب.