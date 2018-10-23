الكشف عن نتائج الفحوصات التي أجراها لاعب الهلال ” عموري “

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن الفحوصات التي أجراها لاعب الهلال الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” تثبت حاجة اللاعب الى تدخل جراحي بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

وكان ” عموري ” لاعب وسط الهلال السعودي وقائد منتخب الإمارات قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الشباب بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وخرج اللاعب ” باكيا ” من أرض الملعب متأثرا بالإصابة، وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية توجيه المختصين في الهيئة للتنسيق مع إدارة نادي الهلال لعلاج الإماراتي عموري.