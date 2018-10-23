​​تعليم الطائف يختتم خطة التهيئة والاستعداد لتطبيق نظام المقررات في مدارسه

بدرية المالكي (صدى):

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اليوم الثلاثاء خطه التهيئة والاستعداد لتطبيق نظام المقررات، التي أعدتها ونظمتها مشرفة نظام المقررات ومساعدة إدارة الإشراف التربوي فاطمة الجعيد، تحت إشراف ومتابعة مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية مها الزايدي، ومديره إدارة الإشراف التربوي هند الزرقي

وقد انطلقت الخطة على ثلاث مراحل شملت تدريب منسقات الإرشاد الأكاديمي بمكاتب التعليم الداخلية والخارجية في جميع مدارس المحافظة، حيث بلغ عدد المتدربات ١٥٥ منسقة بواقع منسقة في كل مدرسة، تم تدريبهن على خمس مجموعات لمدة شهر خلال الفترة من ١٤ محرم إلى ١٦ صفر، فيما جاء البرنامج التدريبي على مدار ٣ أيام، جمع خلاله التدريب النظري و العملي في بيوت الخبرة الثانوية ( الخامسة، السادسة، التاسعة )

كما شملت خطة التهيئة على الزيارات المتبادلة لقائدات المدارس الثانوية ولمدة أسبوع خلال الفترة من ٥-٢/٩ محققة نسبة حضور ١٠٠%، واستفادة واسعة من تبادل الخبرات وتطبيقها على أرض الواقع، في حين سيتم الزيارات المتبادلة بين وكيلات الشؤون الطلابية لاستكمال خطة التهيئة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠.​