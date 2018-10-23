وظائف حراسات أمنية شاغرة بـ ” تعليم الدوادمي “

عادل الحربي(صدى):

كشفت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، عن بدء التقديم على وظائف الحراسات الأمنية ” رجال ” بإدارة الأمن والسلامة بالمحافظة، عبر الرابط الإلكتروني هنا ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1440/02/23 هـ.

وأوضحت الإدارة أنه يجب توافر الشروط التالية في المتقدمين:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لا يقل العمر عن 30 عامًا لمدارس البنين، و35 عامًا لمدارس البنات ولا يزيد على 55 عامًا، ويحمل مؤهل المرحلة الابتدائية كحد أدنى.

– إحضار المتقدم صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية، وإثبات مقر السكن، مع ضرورة أن يكون لائقًا طبيًا.