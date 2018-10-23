” محمد صلاح ” يستمر في حصد جوائز الدوري الإنجليزي

طلال الغامدي(صدى):

فاز النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي 2017-2018، عن الجمهور ورابطة اللاعبين المحترفين.

وكان صلاح قد سجل هدف الفوز الوحيد لفريقه السبت الماضي، بمرمى هيديرسفيلد تاون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريمييرليغ .

في سياق متصل، تسلم ” ساديو ماني ” زميله في فريق ليفربول ، جائزة لاعب الشهر من قبل الجمهور وذلك عن أغسطس الماضي .

جدير بالذكر، أن محمد صلاح فاز خلال الدوري الإنجليزي بجميع الجوائز الفردية الخاصة بالمسابقة، كما توّج هدافاً للدوري برصيد 32 هدفا .ً