” محمد صلاح ” يستمر في حصد جوائز الدوري الإنجليزي
فاز النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي 2017-2018، عن الجمهور ورابطة اللاعبين المحترفين.
وكان صلاح قد سجل هدف الفوز الوحيد لفريقه السبت الماضي، بمرمى هيديرسفيلد تاون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريمييرليغ .
في سياق متصل، تسلم ” ساديو ماني ” زميله في فريق ليفربول ، جائزة لاعب الشهر من قبل الجمهور وذلك عن أغسطس الماضي .
جدير بالذكر، أن محمد صلاح فاز خلال الدوري الإنجليزي بجميع الجوائز الفردية الخاصة بالمسابقة، كما توّج هدافاً للدوري برصيد 32 هدفا .ً
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