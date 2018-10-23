بورشة Mission E Cross Turismo تحصل على الضوء الأخضر للإنتاج

برلين(صدى):

بعد ظهور صور تجسسية لسيارة بورشة واجن كهربائية بالكامل أو شوتينج بريك, أكدت الشركة الألمانية أنها ستقوم بتحويل الموديل التجريبي Mission E Cross Turismo لخطوط الانتاج وجاء الاعلان من خلال اجتماع رفيع المستوى داخل الشركة حيث أعطى مجلس الادارة الضوء الأخضر لانتاج السيارة لتتأكد الشائعات التي تم اطلاقها من قبل .

وتخطط الشركة لتقديم اصدارين من سياراتها تايكان الكهربائية بالكامل ويخفى التمويه حول السيارة تفاصيل قدراتها للطرق الوعرة التي تتمحور حول اسم كروس توريزمو. وسيسعدنا معرفة أن موديل تايكان سيأتي بثلاث نسخ حسب الجسم وهم سيدان كوبيه بأربعة أبواب وواجن وواجن شرسة .

وكانت بورشة قد طرحت موديل Mission E Cross Turismo التجريبي في معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس الماضي وهي تعتبر بمثابة واجن كهربائية شديدة الشراسة مع توفر قدرات خاصة للطرق الوعرة بالسيارة ،كما يتوفر لها محركين كهربائيين بقوة تزيد عن 600 حصان وبما يمكن السيارة على التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 3.5 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم في الساعة.

وتأتي السيارة بقدرة على الشحن السريع وفق قياسات NEDC ويمكنها الوصول الي مسافة 500 كم بين الشحنات ويمكن شحنها بصورة كاملة في 4 دقائق فقط والبطاريات الكهربائية يمكنها التحرك لمسافة 100 كم.