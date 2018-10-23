إلغاء المكتب التنسيقي لتقويم الأداء والاختبارات الدولية
قررت وزارة التعليم إلغاء المكتب التنسيقي لتقويم الأداء والاختبارات الدولية ونقل مهامه و معلميه وجميع موظفيه إلى الادارة العامة للجودة وقياس الأداء بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير .
وأكد الدكتور أحمد العيسى إسناد أعمال الجودة وقياس الأداء على مديرى مديرات برنامج تطوير مهارات التربويين والتربويات في مجال التحصيل الدراسي والاختبارات الوطنية بإدارات المختلفة .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4658 ] نشر منذ 2 ساعتين
آهـ يا كايدهم انت والله
وحش والله ربنا يسهل طريقك
وحش يقدح من راسه بطران والله
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه