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إلغاء المكتب التنسيقي لتقويم الأداء والاختبارات الدولية

إلغاء المكتب التنسيقي لتقويم الأداء والاختبارات الدولية
عادل الحربي(صدى):

قررت وزارة التعليم إلغاء المكتب التنسيقي لتقويم الأداء والاختبارات الدولية ونقل مهامه و معلميه وجميع موظفيه إلى الادارة العامة للجودة وقياس الأداء بوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير .

وأكد الدكتور أحمد العيسى إسناد أعمال الجودة وقياس الأداء على مديرى مديرات برنامج تطوير مهارات التربويين والتربويات في مجال التحصيل الدراسي والاختبارات الوطنية بإدارات المختلفة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4658 ] نشر منذ 2 ساعتين

آهـ يا كايدهم انت والله
وحش والله ربنا يسهل طريقك
وحش يقدح من راسه بطران والله
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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