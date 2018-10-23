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أمام بلزن التشيكي.. ريال مدريد يسعى لتحسين أوضاعه

أمام بلزن التشيكي.. ريال مدريد يسعى لتحسين أوضاعه
ماجد محمد(صدى):

يسعى ريال مدريد لتحسين أوضاعه عندما يلتقى مع فيكتوريا بلزن التشيكي بملعب ” سانتياغو برنابيو ” ؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ريال مدريد مباراة اليوم، وسط موجة غضب عارمة تسيطر على جماهير الفريق ” الملكي ” ؛ وذلك بسبب التراجع المستمر في الأداء والنتائج.

يُذكر أن ريال مدريد فشل في تحقيق الفوز بأخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الإسباني؛ وذلك بعدما خسر أمام إشبيلية وديبورتيفو ألافيس وليفانتي، فيما تعادل مع أتلتيكو مدريد؛ ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة في جدول الترتيب.


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