فتاة تغفر لأمها بعد إلقائها في سلة المهملات وهي رضيعة

واشنطن(صدى):

غفرت شابة أمريكية والدتها عندما قررت أن تتركها وهي حديثة الولادة داخل سلة مهملات قبل 21 عاماَ.

تبلغ من العمر 21 عاما إنها قررت أن تسامح والدتها التي كادت أن تقتلها بقسوة وهي ما تزال رضيعة حديثة الولادة.

وأوضحت توري ويلفورد ،الفتاة التي تبلغ من العمى 21 عاماَ ، أن والدتها كانت قد ألقت بها في سلة مهملات مليئة بالنمل ، قبل أن ينقذها شاب و أسرته ، مضيفه أنها كانت معجزة أن أبقى على قيد الحياة، لقد عشت محنة فظيعة للغاية”.

وكانت تلقت ويلفورد رسالة من والدتها تطلب منها السماح و المغفرة لتركها موضحة انها انجبتها في وقت عصيب ، وقررت الإبنة مسامحة والدتها ، على شرط أن لا تلتقي بها