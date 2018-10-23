بالفيديو.. المظاهرات النسوية تزلزل شوارع صنعاء ضد ممارسات الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

على الرغم من عنف الميليشيات الحوثية الموالية لإيران ضد المظاهرات النسوية وإختطافهم لعدد منهن ، إلا أن عشرات من النساء شاركن اليوم في مظاهرة بالعاصمة اليمنية صنعاء تندد بممارسات الحوثيين والتدهور المعيشي للسكان في مناطق نفوذهم .

جدير بالذكر أن هذة التظاهرة جاءت بعد أيام قليلة من احتجاجات شهدتها جامعة صنعاء لمئات الطلاب والطالبات على سياسة التجويع التي ينتهجها الانقلابيون بحق السكان .

وفي يناير الماضي، اعتدت ميليشيات الحوثي الإيرانية، على تظاهرة نسائية في ميدان التحرير بصنعاء ، كما إختطفوا عددا من النساء اللاتي شاركن في التظاهرة، التي كانت تدعو للعصيان المدني، إعتراضاً على عبث الحوثيين بقوت المواطنين .