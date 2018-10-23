لندن(صدى):

لأكثر من 3 سنوات ظلت جاجوار تنتج سيارتها السيدان XE، وللاحتفال بموديلات XE قررت الشركة أخذ موديل XE 300 سبورت وموديل Project 8 لاحدي المناطق التي يمكن تجربة قيادة السيارات فيها في ويلز البريطانية وقدمت فيديو فريد يعتبر بمثابة عمل فني خاص تقدمه كلتا السيارتين السيدان الرياضتين.

وقامت السيارة بتقديم الاستعراض المميز بالتقارب في الدريفت بين بعضهما البعض كما انطلقا في اختبار تسارع طولي لمسافة نصف ميل في خليج كارمارثين. وتأتي XE بجسم بحلة وهيكل من الألومنيوم يمكن السيارة الرياضية من توفير نسخة خاصة مثل Project 8, حسب قول مايك كروس المهندس المسئول وتوفر لاندروفر وسيارة جاجوار نفس الصيغة الوراثية وبما يوفر قابلية عالية للقيادة وأداء مثير.

وتأتي السيارة بمحرك 2 لتر بقوة 296 حصان وتسارع حتى 100 كم في الساعة في 5.4 ثانية كما زودت السيارة بتفاصيل رمادية ساتان داكنة وهو نفس اللون الذي يظهر في المرايا الخارجية وشبكة التهوية وغطاء الحقيبة الخلفية .