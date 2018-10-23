سعد الحريري يشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن المواطن جمال خاشقجي

بيروت(صدى):

أشاد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله -. وأكد بأنها تصب في الإطار الذي يخدم مسار العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة.

وقال في بيان أصدره مكتبه الإعلامي اليوم: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – من شأنها أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتسهم في رد الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة، وهو الأمر الذي كان محل ترحيب الأشقاء العرب واجتماعهم على أن استقرار المملكة وسلامتها والتضامن معها، مسألة لا يصح أن تخضع للتردد تحت أي ظرف من الظروف.