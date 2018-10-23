صندوق الاستثمارات: نستهدف زيادة الأصول الدولية لـ 50% بحلول 2030

عادل الحربي(صدى):

كشف رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان ، أن حوالي 10% من أصول الصندوق السيادي للمملكة، هي أصول دولية و90% هي أصول محلية.

وأوضح ” الرميان ” خلال افتتاح الجلسة الأولى من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن الصندوق يستهدف زيادة الأصول الدولية إلى 50% بحلول 2030.

وأضاف: ” في 2030 نود أن نكون 50% أصولا دولية و50% أصولاً محلية، فنحن نهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات، كما تعلمون المملكة هي دول مصدرة للنفط، وما نريد تحقيقه هو أن يتم تصنيع بعض المنتجات والخدمات محليا داخل المملكة ” .

وعن أهداف صندوق الاستثمارات العامة، ذكر ” الرميان ” أنه يجمع ما بين 4 أهداف رئيسية هي: ” النظر في الصناديق المستقبلية، لدينا صلاحيات للنظر في الاستثمارات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، عوائد الاستثمار وإدارة المخاطر، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي ” .