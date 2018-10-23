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اكتشف أسباب ثقل الرأس عند الاستيقاظ من النوم‎

اكتشف أسباب ثقل الرأس عند الاستيقاظ من النوم‎
أماني الغامدي(صدى):

ثقل الرأس والعيون عادةً ما يكون بسبب بعض العادات والممارسات الغير صحية التي نقوم بها، وفي بعض الحالات أيضًا تكون مرتبطة ببعض الأمراض والتي يكون ثقل الرأس والعيون أحد أعراضها .

وهناك عدد من أسباب ثقل العيون والرأس عند الاستيقاظ من النوم ، منها :

– ارتفاع ضغط الدم.

– النوم خلال النهار.

– النوم في ضوء ساطع.

– النوم بعد الجلوس أمام التلفزيون أو الكمبيوتر.

– اضطرابات النوم.

– تناول الأطعمة والمشروبات الغير صحية.

– أمراض القلب والتي يترتب عليها اضطراب نبضات القلب.

– النوم لوقت طويل.

– النوم في مكان غير مريح.

– تناول أطعمة دسمة قبل النوم مباشرة.‎


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5739 ] نشر منذ 26 دقيقة

طــيــب ***

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