اكتشف أسباب ثقل الرأس عند الاستيقاظ من النوم‎

أماني الغامدي(صدى):

ثقل الرأس والعيون عادةً ما يكون بسبب بعض العادات والممارسات الغير صحية التي نقوم بها، وفي بعض الحالات أيضًا تكون مرتبطة ببعض الأمراض والتي يكون ثقل الرأس والعيون أحد أعراضها .

وهناك عدد من أسباب ثقل العيون والرأس عند الاستيقاظ من النوم ، منها :

– ارتفاع ضغط الدم.

– النوم خلال النهار.

– النوم في ضوء ساطع.

– النوم بعد الجلوس أمام التلفزيون أو الكمبيوتر.

– اضطرابات النوم.

– تناول الأطعمة والمشروبات الغير صحية.

– أمراض القلب والتي يترتب عليها اضطراب نبضات القلب.

– النوم لوقت طويل.

– النوم في مكان غير مريح.

– تناول أطعمة دسمة قبل النوم مباشرة.‎