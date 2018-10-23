اكتشف أسباب ثقل الرأس عند الاستيقاظ من النوم
ثقل الرأس والعيون عادةً ما يكون بسبب بعض العادات والممارسات الغير صحية التي نقوم بها، وفي بعض الحالات أيضًا تكون مرتبطة ببعض الأمراض والتي يكون ثقل الرأس والعيون أحد أعراضها .
وهناك عدد من أسباب ثقل العيون والرأس عند الاستيقاظ من النوم ، منها :
– ارتفاع ضغط الدم.
– النوم خلال النهار.
– النوم في ضوء ساطع.
– النوم بعد الجلوس أمام التلفزيون أو الكمبيوتر.
– اضطرابات النوم.
– تناول الأطعمة والمشروبات الغير صحية.
– أمراض القلب والتي يترتب عليها اضطراب نبضات القلب.
– النوم لوقت طويل.
– النوم في مكان غير مريح.
– تناول أطعمة دسمة قبل النوم مباشرة.
رااايق[ عدد التعليقات: 5739 ] نشر منذ 26 دقيقة
طــيــب ***
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56639 ] نشر منذ 9 دقائق
صح الكلام ,,