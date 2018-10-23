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بسبب الحضور الكبير لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.. نفاذ الحجوزات في فنادق الرياض

بسبب الحضور الكبير لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.. نفاذ الحجوزات في فنادق الرياض
علي القحطاني (صدى):

تشهد الرياض، صباح الثلاثاء، افتتاح مؤتمر ” مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 ” تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبد العزيز، من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري.

ويهدف المؤتمر لمواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستساهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة ، وقدرة المستثمرين العالميين على إنماء الأسواق المالية في بلدان الاقتصاديات الناشئة.

يذكر أن عدد المستثمرين بالمؤتمر أكثر من 150 متحدثاَ ، وقد تعاني أغلب فنادق الرياض من عدم توفر أى حجوزات خلال فترة المؤتمر.


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