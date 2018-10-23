بالفيديو .. ريهام سعيد: تزوجت في سن صغيرة بسبب يوم الفرح

القاهرة(صدى):

اعترفت الإعلامية ريهام سعيد، أنها تزوجت في سن صغير من أجل ارتداء الفستان الأبيض و يوم الفرح، وذلك خلال تقديمها برنامج ” صبايا ” على شاشة قنوات الحياة.

وأشارت ريهام سعيد إلى رأي الفنانة شيرين رضا الرافض لنظام الزواج،باعتباره نظام إجتماعي فاشل، اعتقاد العديد من أصدقائها بأن الزواج أشبه بالجنون، في حين أن بعض الفتيات يحلمن بالزواج من سن السادسة عشر من أجل ارتداء فستان الزفاف فقط.