بالفيديو.. الدكتورة لبنى العليان تتحدث عن وفاة جمال خاشقجي

الرياض(صدى):

تحدثت سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان اليوم الثلاثاء، عن قضية الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة أن الحكومة ستحل المشكلة وتكشف الملابسات المحيطة بها وستخرج أقوى.

وقالت العليان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض: “ أود أن أقول لكل ضيوفنا الأجانب إن الأفعال المريعة التي ترددت في الأسابيع الأخيرة غريبة على ثقافتنا، وأنا واثقة أننا سنواصل الطريق وسنخرج منها أكثر قوة ”.

وكان مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار انطلق صباح اليوم في العاصمة الرياض وسط حضور أكثر من 150 متحدثاً، يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية.