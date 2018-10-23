نائب محافظ يتجرد من ملابسه ويقود دراجته عاريا لهذا السبب

واشنطن(صدى):

أقدم نائب محافظ يُدعى مايكل فابريكانت على التجرد من كل ملابسه، وقاد دراجة هوائية في مدينة ” ليتشفيلد ” بالولايات المتحدة الأمريكية؛ خلال حملته الانتخابية لجمع تبرع لصالح جمعية خيرية.

وعن ذلك، قال ” فابريكانت ” أن قيادة الدراجة عاريًا يمنح المرء مزيدًا من الصحة والشعور بالحرية، مشيرًا إلى أنه سيقوم خلال جولته باكتشاف مناطق لم يزرها من قبل.

وأضاف: ” أعتقد أنني أستطيع القول بأن ليس هناك ما هو أكثر روعة من أن يجري تصويرك عاريًا في صباح معنش بارد، دون أن تكون مقيدًا بأية ثياب ” .