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نائب محافظ يتجرد من ملابسه ويقود دراجته عاريا لهذا السبب

نائب محافظ يتجرد من ملابسه ويقود دراجته عاريا لهذا السبب
واشنطن(صدى):

أقدم نائب محافظ يُدعى مايكل فابريكانت على التجرد من كل ملابسه، وقاد دراجة هوائية في مدينة ” ليتشفيلد ” بالولايات المتحدة الأمريكية؛ خلال حملته الانتخابية لجمع تبرع لصالح جمعية خيرية.

وعن ذلك، قال ” فابريكانت ” أن قيادة الدراجة عاريًا يمنح المرء مزيدًا من الصحة والشعور بالحرية، مشيرًا إلى أنه سيقوم خلال جولته باكتشاف مناطق لم يزرها من قبل.

وأضاف: ” أعتقد أنني أستطيع القول بأن ليس هناك ما هو أكثر روعة من أن يجري تصويرك عاريًا في صباح معنش بارد، دون أن تكون مقيدًا بأية ثياب ” .

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 5 ساعات

صباح معنش بارد الله يعين الأملاء عليكم وبس

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