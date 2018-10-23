رونالدو ردا على تهمة الاغتصاب: أنا سعيد للغاية

ماجد محمد(صدى):

رغم ان نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لديه الكثير من المعجبات، ويمتلك أموالا طائلة، إلا أنه اتهم بالاغتصاب.

رد اللاعب كريستيانو لأول مرة عن الاتهامات الموجهة له بالتورط في جريمة اغتصاب وذلك خلال مؤتمر صحفي أمس ” الاثنين ” قبل مواجهة فريقه السابق مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء اليوم

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وقال رونالدو ” أصدرنا بيانًا قبل أسبوعين وأنا سعيد للغاية، والمحامون يثقون في براءتي وأنا كذلك، والشيء المهم أني أستمتع بكرة القدم وبحياتي وبالطبع الحقيقة ستنجلي قريبًا ”.

يذكر أن عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا تتهم اللاعب باغتصابها في غرفته في لاس فيغاس قبل 9 سنوات.