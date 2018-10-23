امرأة تنقذ حياة زوجها بعد توقف قلبه لأكثر من ساعة

لندن(صدى):

تمكنت زوجة بريطانية مسنة من إنقاذ زوجها الذي يشاركها نفس عمرها 63 عام رغم توقف قلبه عن النبض لمدة 68 دقيقة كان سيصبح بعدها من الأموات .

سمعت الزوجة أصوات غريبة لتسرع إلى ” كريس هايكي ” وتجده ملقى على السرير ، وبينما إندفعت مشاعر الخوف على زوجها إلا أنها إنتبهت لمساعدته وتذكرت ضرورة الإتصال بالطوارئ أولاً .

وعلى الفور إتصلت الزوجة على الطوارئ التي أخبرتها بطريقة عمل الإنعاش القلبي الرئوي ، وبعد مرور 20 دقيقة لم يكن هناك أى رد فعل من الزوج لتأتي طائرة الطبيب المسعف وبعد مرور 50 دقيقة أبلغها الطبيب بأنهم فعلوا كل ما في وسعهم إلا أنها ترجته لمواصلة عمله بضع دقائق أخرى .

وبالفعل بعد مرور 68 دقيقة بدأ قلبه في النبض وتم نقله إلى المستشفى وأستعاد وعيه بعد 3 أيام ليقبل زوجته والتي لولاها لكان في عداد الأموات .