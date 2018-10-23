حسين الجسمي على كورنيش النيل بمصر: عمرك ما تحس هنا بغربة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت صورة، عن الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وهو يتناول ” حمص الشام ” الحساء الشعبي بمصر؛ حيث كان جالسًا على كورنيش نهر النيل ليلًا.

ونشر ” الجسمي ” ، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات” إنستجرام “، الصورة التلقائية؛ حيث بدت على ملامحه مظاهر الفرح والسعادة، وكان مرتديًا تيشيرت وبنطلون جينز، ويجلس على مقعد بلاستيكي، ويتناول مشروب حمص الشام، معلقًا: ” عمرك ما تحس بغربة هنا.. مصر. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه عرف عن ” الجسمي ” عشقه الذي لا ينتهي لمصر، ويتبين ذلك من خلال أغانيه التي دائمًا يتحدث فيها عن جمال مصر وأهلها.