” صحة الرياض ” تجهز عيادات وفرق طبية لفعاليات منتدى الاستثمار

محمد السعران(صدى):

تشارك ” صحة الرياض ” ضمن فعاليات في منتدى الاستثمار، وذلك عبر تقديم خدماتها العلاجية الطبية ، للمشاركين والزوار في المؤتمر الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الثلاثاء .

حيث رفعت ” صحة الرياض ” من جاهزيتها للمشاركة ضمن منظومة المنتدى .

وقامت ” صحة الرياض ” بتهيئة عدد من مرافقها الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين وكذلك تجهيز عيادات وفرق طبية لتقديم الرعاية الصحية في المنتدى طيلة فترة الحدث الذي يحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، وبرئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ، من خلال عيادات تعمل على مدار 24 ساعة، اثنتان منها في فندق الريتز كارلتون ، اضافة الى فرقتين طبيتين ، وعيادة طبية في فندق برج رافال كمبينسكي ، اضافة الى فرقة طبية ، وكذلك 7 فرق طبية متنقلة .

وتشمل مشاركة (الصحة) أيضًا تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية للمشاركين على حد سواء .

وتأتي مشاركة (صحة الرياض) في المنتدى دعمًا له، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة المجتمعية وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

يذكر أن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م تستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 أكتوبر الجاري في مدينة الرياض، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والرياديين والاقتصاديين.

وتسعى المبادرة في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستسهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة، وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.