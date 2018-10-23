للانتقام.. امرأة تلجأ لحيلة شيطانية للتخلص من زوجها
لم تكتفي المرأة الشيطانة بالإفتراء على زوجها الأول وإثارة المشاكل معه حتى قام بتطليقها لكنها أيضاً أقدمت على ممارسة ألاعيبها الشيطانية على زوجها الثاني الذي لم تمكث معه سوى شهر واحد .
إنها تفاصايل القصة الضالة لسيدة مصرية في الـ” 43 ” من عمرها ولها ولدان عمرو 22 سنة ومحمد 19 سنة وابنه صغرى معاقة ذهنياً أنجبتهم جميعا من زوجها الأول لكنها إستخدمتهم كسلاح لمحاربة زوجها الثاني .
وبالتزامن مع شكوك زوجها الجديد في سلوكها وكثرة خروجها ،وصلته صور فاضحة لزوجته على الهاتف ليواجهها الزوج والنار تخرج من عينيه ، لكن الشيطانة سرعان ما إفتعلت خدعة لتدفع الجميع في إتجاه آخر .
وعلى الفور اتهمته زوجته بالتحرش بإبنتها المعاقة ذهنياً والإعتداء عليها في بلاغ رسمي بالشرطة ثم أخبرت الشابان عمرو ومحمد ليسرعا للإنتقام لأختيهما بعد أن إستشاطا غضباً .
ذهب الشابان إلى زوج أمهما وقاما بتكبيله وضربه وتعذيبه ثم إجباره على 9 إيصالات أمانه ” على بياض ” وإنطلت الخدعة على الجميع .
وكشفت تحريات الشرطة حقيقة الخلاف بين المرأة وزوجها وتم ضبط إيصالات الأمانة وسلاح أبيض ليتحرر محضر بالواقعة ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36620 ] نشر منذ 14 دقيقة
دنتي كرثه
روحي ربنا يخرب بيت الي خلفوكي
ويحمينا من شرك😰
أبليس نفسو مفكرش زي حدرتك😈
متقاعد[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 3 دقائق
نسئل الله العفو و العافيه