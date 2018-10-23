للانتقام.. امرأة تلجأ لحيلة شيطانية للتخلص من زوجها

القاهرة(صدى):

لم تكتفي المرأة الشيطانة بالإفتراء على زوجها الأول وإثارة المشاكل معه حتى قام بتطليقها لكنها أيضاً أقدمت على ممارسة ألاعيبها الشيطانية على زوجها الثاني الذي لم تمكث معه سوى شهر واحد .

إنها تفاصايل القصة الضالة لسيدة مصرية في الـ” 43 ” من عمرها ولها ولدان عمرو 22 سنة ومحمد 19 سنة وابنه صغرى معاقة ذهنياً أنجبتهم جميعا من زوجها الأول لكنها إستخدمتهم كسلاح لمحاربة زوجها الثاني .

وبالتزامن مع شكوك زوجها الجديد في سلوكها وكثرة خروجها ،وصلته صور فاضحة لزوجته على الهاتف ليواجهها الزوج والنار تخرج من عينيه ، لكن الشيطانة سرعان ما إفتعلت خدعة لتدفع الجميع في إتجاه آخر .

وعلى الفور اتهمته زوجته بالتحرش بإبنتها المعاقة ذهنياً والإعتداء عليها في بلاغ رسمي بالشرطة ثم أخبرت الشابان عمرو ومحمد ليسرعا للإنتقام لأختيهما بعد أن إستشاطا غضباً .

ذهب الشابان إلى زوج أمهما وقاما بتكبيله وضربه وتعذيبه ثم إجباره على 9 إيصالات أمانه ” على بياض ” وإنطلت الخدعة على الجميع .

وكشفت تحريات الشرطة حقيقة الخلاف بين المرأة وزوجها وتم ضبط إيصالات الأمانة وسلاح أبيض ليتحرر محضر بالواقعة ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية .