بالفيديو.. موقف محرج.. الأمير هاري يرتدي ” مايوه ” فوق سرواله

لندن(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة ارتداء الأمير هاري لملابس السباحة ” مايوه ” ؛ وذلك خلال لقائه مجموعة من الرياضيين بجولته الملكية في أستراليا.

ويظهر بالفيديو لقاء الأمير هاري بالرياضين، حيث قاموا بتقديم هدية له وهي عبارة عن ملابس سباحة ” مايوه ” ؛ ليفاجئهم بقيامه بارتداء ” المايوه ” فوق سرواله الجينز، وسط ضحكات جميع الحضور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو وانقسموا بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى أن نصرف الأمير هاري متهور، أما البعض الآخر فوجد هذا التصرف متواضع ويبرز حس الفكاهة لديه.