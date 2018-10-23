بعد إلغاء حفل زفافها.. نقل مي حلمي إلى المستشفى

القاهرة(صدى):

أكدت الصديقةُ المقرّبةُ للإعلامية المصرية مي حلمي، على نقل الأخيرة للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية أدت إلى نقلها إلى المستشفى عقب إلغاء حفل زفافها على المطرب المصري محمد رشاد قبل ساعات من اتمام الزواج.

ونشرت صديقتها صورة لها عبر ” إنستجرام ” وهي على سرير المستشفى، قائلةً: ” هناك اشتباه بجلطة في القلب، كفاية كلام عنها وإنتو مش عارفين حاجة ربنا يشفيها ” ؛ فيما كان من المقرر أن يُقام حفل زفاف مي ورشاد منذ 3 أيام.

ومن الجدير بالذكر، أنه ألغي الزفاف، بعدما وقع شجارًا بين مي ورشاد قبل انطلاق حفل الزفاف مباشرةً، بسبب تأخر الفنان الشاب عليها، حيث كان من المقرّر أن يخضعا لجلسة تصوير قبل توجههما للقاعة، كما اشتدت الخلافات بين أهل العروسين بسبب قائمة المنقولات الزوجية.