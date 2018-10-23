بالفيديو.. مرتضى منصور يعلن عن إقامة السوبر المصري السعودي بجدة

نواف السالم(صدى):

صرح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بأن مباراة السوبر المصري السعودي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سُتقام في ” جدة ” بدلاً من القاهرة، يوم 6 نوفمبر المقبل.

وعن ذلك، أوضح ” منصور ” أن النادي لديه مباريات مهمة خلال الفترة المقبلة، وسيواجه نادي الاتحاد في جدة على لقب كأس الملك سلمان؛ وذلك خلال حديثه مع لاعبي نادي الزمالك أمس الاثنين.

كما ذكر أن قيمة الجائزة للفائز باللقب هي مليون دولار، مشيرًا إلى أن الدعوة ستصل إلى النادي خلال اليومين المقبلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم.